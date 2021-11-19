فان برونكهورست مدرباً لرينجرز بعد جيرارد

عين فريق رينجرز بطل الدوري الأسكتلندي لكرة القدم الدولي الهولندي السابق جيوفاني فان برونكهورست مدرباً جديداً له يوم الخميس، خلفاً لستيفن جيرارد المنتقل إلى أستون فيلا الإنكليزي.

ويعود لاعب وسط رينجرز السابق فان برونكهورست إلى ملعب إيبروكس ليكون المدرب رقم 17 في تاريخ عملاق غلاسكو.

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ويصل الهولندي البالغ 46 عاماً، والذي ينتظر تصريح مزاولة العمل، إلى النادي وهو في صدارة الدوري الاسكتلندي بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه.

وقال فان برونكهورست "أنا سعيد للغاية بالعودة إلى رينجرز كمدير فني جديد للنادي. أشعر بأنني محظوظ للغاية لأنني سأعمل مع فريق يتمتع بمكانة رائعة على جميع الجبهات ويمتلك خبرة واسعة في كيفية الفوز".

وسبق لفان برونكهورست أن كان لاعباً في صفوف النادي الاسكتلندي بين عامي 1998 و2001، وفاز معه بخمسة ألقاب بينها لقبان في الدوري.

كما فاز ببطولة الدوري الإنكليزي الممتاز مع أرسنال ورفع كأس دوري أبطال أوروبا مع برشلونة، بينما خاض 106 مباريات دولية لهولندا ولعب في نهائي كأس العالم 2010.

وفي مسيرته التدريبية، قاد فان برونكهورست فريق فينورد إلى لقب الدوري الهولندي في العام 2017، للمرة الأولى منذ 18 عاماً. كما فاز بكأس هولندا مع فينورد عامي 2016 و2018.

وعُيِّن فان برونكهورست مؤخراً مديراً فنياً لنادي غوانزو الصيني في العام 2020 ، لكنه غادر بعد عام واحد فقط في منصبه.

وأضاف فان برونكهورست "أتطلع إلى مواصلة وتعزيز العمل الذي تم بالفعل إلى جانب (المدير الرياضي) روس ويلسون ومجلس إدارة النادي، وأنا ممتن لفرصة العمل مرة أخرى في نادي كرة القدم الضخم هذا".

من جهته قال رئيس النادي دوغلاس بارك "يسعدني أن أرحب بجيوفاني كمدير فني لنا لبدء حقبة جديدة والبناء على ما تم تحقيقه بالفعل في النادي. الفريق في وضع جيد، وكمجلس إدارة سندعم كلاً من جيوفاني وروس ويلسون لمواصلة إنجاح رينجرز".