كلوب: أكره التوقف الدولي

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إنه يكره التوقف الدولي في الوقت الذي يعكف فيه على تجهيز فريقه لاستئناف حملته في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعبه أمام أرسنال يوم السبت.

وعمل كلوب على تجهيز فريقه للعودة للطريق الصحيح منذ الخسارة أمام وست هام يونايتد في السابع من نوفمبر تشرين الثاني الماضي لكن أغلب لاعبيه سافروا لأداء الواجب الوطني مع منتخباتهم.

مادة اعلانية

وتحوم شكوك أيضا بشأن مشاركة العديد من لاعبيه بسبب الإصابة أمام أرسنال ومن بينهم جوردان هندرسون لاعب منتخب إنجلترا والاسكتلندي آندي روبرتسون بعد مشاركتهما في تصفيات كأس العالم.

وقال كلوب للصحافيين يوم الجمعة مشيرا إلى أن لاعبيه لم يحصلوا على ما يكفي من الوقت للتعافي منذ الخسارة 3-2 أمام وست هام والتي أنهت مسيرة من 25 مباراة متتالية دون هزيمة لليفربول في كل المسابقات: أكره التوقف الدولي خاصة من ناحية الإصابات.

وأكد كلوب أنه سيترك قرار مشاركة هندرسون وروبرتسون حتى اللحظة الأخيرة لكنه أشار إلى أن المهاجم ساديو ماني سيكون جاهزا بينما نجح البرازيلي فابينيو في إجراء جلسة استشفاء بعد العودة.

ويعرف كلوب أن الخسارة أمام وست هام وجهت ضربة لمسيرة ليفربول الجيدة وأن العودة للانتصارات سيشكل تحديا خاصة أمام أرسنال المتألق حاليا والذي تخلص من بداية سيئة للموسم خسر خلالها في أول ثلاث مباريات.

ومن وقتها حصد أرسنال 20 نقطة من 24 نقطة ممكنة ويحتل المركز الخامس متأخرا بنقطتين عن ليفربول.

وقال كلوب: أرسنال فريق رائع لكننا سنلعب في آنفيلد ويجب أن نستفيد من ذلك. كان من الواضح أن أرسنال لن يستسلم للبداية السيئة للموسم وأنه سيعود للطريق الصحيح. الطريقة التي صحح بها المسار لم تكن عادية بعد النتائج الرائعة التي حققها مؤخرا. إنه فريق جيد لكن الحظ وقف إلى جواره في مباراة أو مباراتين.