كونتي يمنح لاعب توتنهام فرصة أخرى

قرر أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم منح تانغي ندومبيلي فرصة أخرى لإثبات جدارته والعمل من أجل الفريق وليس لنفسه، وذلك قبل عودته المحتملة لخط الوسط في المباراة المقررة أمام ليدز يونايتد يوم الأحد ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وسيفتقد توتنهام جهود أوليفر سكيب بسبب الإيقاف، وقد جعل هذا المدرب الإيطالي أمام خيارين.

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ويتمثل الخياران في عودة هاري وينكز أو منح ندومبيلي فرصة المشاركة، إلى جانب بيير إميل هويبيرغ الذي ينتظر تعافيه من إصابة في الساق تعرض لها خلال مواجهة إيفرتون قبل أسبوعين.

وأخفق ماوريتسيو بوكيتينو وجوزيه مورينيو ونون إسبيريتو في إخراج أفضل المستويات، بشكل ثابت، من ندومبيلي الذي انضم للفريق في صفقة قياسية في تاريخ توتنهام قادما من ليون الفرنسي قبل عامين.

وقال كونتي بشأن ندومبيلي :نعم، رأيت معاناة عدة مدربين في هذا الموقف. بالتأكيد يتمتع تانغي بالكفاءة.

وأضاف في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" :في الوقت نفسه، يجب أن يدرك أن هناك فريق وعليه أن يلعب من أجل الفريق. أعتقد أن هذا يعني أنه من المهم الحفاظ على النظام وتقديم ما يتطلبه مركز اللعب.

وتابع :بالتأكيد نحن نعمل مع تانغي. نعمل بجدية شديدة. وعليه أن يقدم عملا أكثر من الباقين، لأن لديه موهبة، لكن عليه توظيف هذه الموهبة من أجل مصلحة الفريق وليس من أجل مصلحة لاعب.