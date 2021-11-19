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مواجهات ملحق كأس العالم تقام من مباراة واحدة

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ملحق كأس العالم الأخيرة بين أستراليا وهندوراس

مواجهات ملحق كأس العالم تقام من مباراة واحدة

مانشستر - رويترز

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الجمعة أن المواجهات الفاصلة للملحق العالمي في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم ستقام من مباراة واحدة بدلا من مباراتي ذهاب وإياب.

وستجمع هذه المواجهات بين الفرق الأعلى ترتيبا ولم تتأهل مباشرة إلى النهائيات عن قارات إفريقيا وآسيا وأميركا الجنوبية والكونكاكاف (اتحاد أميركا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي).

وستتنافس أربع دول على مكانين في النهائيات التي ستقام في نوفمبر 2022 في قطر. وكان من المقرر أن تقام المواجهات الفاصلة للملحق العالمي من مباراتي ذهاب وعودة في مارس 2022 لكن أعيد ترتيب موعدها لتقام في يونيو 2022 بسبب الاضطراب الذي تسبب فيه وباء كوفيد-19 لجدول التصفيات.

وستقام المباريات في ملعب محايد لم يحدده الفيفا حتى الآن. وسيتم سحب قرعة الملحق العالمي يوم الجمعة المقبل بعد سحب قرعة الملحق الأوروبي.

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