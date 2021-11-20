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استقالة مدرب بريمن بعد تزييف شهادة لقاح كورونا

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أنفانغ
المدرب استخدم شهادة مزيفة

استقالة مدرب بريمن بعد تزييف شهادة لقاح كورونا

بريمن - د ب أ

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أعلن نادي فيردر بريمن الألماني لكرة القدم يوم السبت أن ماركوس أنفانغ استقال من تدريب الفريق في ظل التحقيقات الجنائية بشأن مزاعم استخدامه شهادة مزيفة خاصة بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح فيردر بريمن، المنافس في دوري الدرجة الثانية الألماني، في بيان أن أنفانغ والمدرب المساعد فلوريان يونغ، رحلا عن منصبيهما بسبب تلك التحقيقات.

وقال أنفانج في بيان: نظر للوضع الضاغط بالنسبة للنادي وللفريق ولعائلتي ولنفسي، قررت أن أرحل عن منصبي كمدير فني لفيردر بريمن، بشكل فوري، بالتالي طلبت من الأشخاص المسؤولين فسخ عقدي على الفور، وقد وافقوا على الطلب.

وكان مكتب الادعاء في بريمن قد أعلن الجمعة بدء تحقيقات ضد أنفانغ، بعد أن قدم مكتب الصحة في المدينة الواقعة شمال ألمانيا، شكوى جنائية.

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