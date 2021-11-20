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إقالة "العجوز" تاباريز من تدريب أوروغواي بعد 15 عاماً

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المدرب العجوز

إقالة "العجوز" تاباريز من تدريب أوروغواي بعد 15 عاماً

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم يوم الجمعة إقالة أوسكار تاباريز المدير الفني للمنتخب الأول بسبب سوء النتائج التي حققها على مستوى تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويرحل تاباريز عن دكة منتخب أوروغواي بعد مسيرة امتدت 15 عاما منذ توليه تدريب الفريق في 13 فبراير عام 2006.

وقاد المدرب العجوز، صاحب الـ 74 عاما منتخب أوروغواي فى 194 مباراة في مختلف المسابقات حقق الفوز فى 94 مباراة تعادل فى 49 وخسر 51 مباراة.

وتوج منتخب أوروغواي تحت قيادة تاباريز ببطولة كوبا أميركا عام 2011 كما تأهل مع الفريق لبطولات كأس العالم أعوام 2010 و2014 و 2018 ونجح في حصد المركز الرابع في مونديال جنوب أفريقيا.

ويواجه منتخب أوروغواي شبح الغياب عن مونديال 2022 في ظل وقوعه في المركز السابع برصيد 16 نقطة بجدول ترتيب تصفيات أميركا الجنوبية مع تبقى 4 مباريات على نهاية التصفيات.

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