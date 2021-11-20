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إنزاغي يطالب إنتر بـ"الاستبسال" أمام نابولي

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إنتر إنزاغي
إنتر يحتل المركز الثالث في ترتيب أندية الدوري الإيطالي

إنزاغي يطالب إنتر بـ"الاستبسال" أمام نابولي

ميلان - رويترز

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أكد سيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم السبت، أن المواجهة المقبلة لفريقه مع ضيفه نابولي صاحب الصدارة غدا الأحد ليست حاسمة على مستوى البطولة المحلية لكنه رغم ذلك طالب فريقه بضرورة تقديم أداء أفضل في المواجهات مع الفرق الكبيرة.

ويحتل فريق إنزاغي حاليا المركز الثالث بين فرق البطولة العشرين متخلفا بفارق سبع نقاط عن صاحبي الصدارة نابولي وميلان اللذين لم يعرفا طعم الهزيمة حتى الآن.

وتعادل إنتر ميلان مع جاره ميلان 1-1 في قمة مدينة ميلان قبل العطلة الدولية الأخيرة لكنه يخاطر الآن بمواجهة المزيد من المصاعب في السباق على اللقب إذا ما خسر في ملعب سان سيرو أمام نابولي الأحد.

وقال المدرب إنزاغي في مؤتمر صحفي: المباراة ليست حاسمة لكنها في غاية الأهمية مثلما كان الحال في مواجهة ميلان، رصيدنا في الدوري يقل بفارق نقطتين عما كان عليه في العام الماضي ولعبنا مباريات أكثر خارج ملعبنا. ميلان ونابولي يقدمان نتائج لم تتحقق خلال أخر 40 عاما.

وواجه إنتر ميلان صعوبات في مواجهة الفرق الكبرى في الموسم الحالي حتى الآن.

وفشل الفريق في الفوز في مواجهاته مع فرق أنهت الموسم الماضي في المراكز السبعة الأولى عندما تعادل مع أتالانتا ويوفنتوس وميلان وخسر في مواجهة لاتسيو وهي الهزيمة الوحيدة التي تلقاها خلال الموسم الحالي.

وأردف إنزاغي قائلا: نعرف أننا كنا نستحق نتائج أفضل في مواجهة يوفنتوس وأتلانتا وميلان لكننا حققنا ثلاثة تعادلات. علينا تقدم أداء أفضل في المواجهات الكبيرة بداية من مباراة الأحد.

وأضاف مدرب إنتر ميلان: ينقصنا هذه الإضافة القليلة لأننا إحصائيا في موقف جيد. كنا نستحق ما هو أفضل في المباريات الكبيرة لكن من الواضح أنه يتعين علينا القيام بالمزيد من العمل وبذل المزيد من الجهد.

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