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بيريز يحذّر الاتحاد الأوروربي.. ويذكره بريال مدريد

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فلورنتينو بيريز
بيريز ما زال متمسكاً بمشروع دوري السوبر الأوروبي

بيريز يحذّر الاتحاد الأوروربي.. ويذكره بريال مدريد

مدريد - د ب أ

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حذر فلورينتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وطالبه بمعرفة من يكون النادي، وسط الخلافات المستمرة بشأن دوري السوبر الأوروبي وقواعد اللعب المالي النظيف.

وكان نادي ريال مدريد واحدا من 12 ناديا مؤسسا لبطولة دوري السوبر الأوروبي في أبريل الماضي، وانسحبت تسع أندية بشكل سريع وسط رد فعل غاضب واسع النطاق.

ورحبت رابطة الأندية الأوروبية بعودة، الأندية التسعة التي انسحبت والتي من بينها 6 أندية من إنجلترا، ولكن يويفا بدأ اجراءات ضد مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، قبل أن يعلن أنها أصبحت "ملغاة وباطلة ".

وبينما جادل بيريز وأندريا أنييلي، رئيس يوفنتوس، أن أسلوب الانفصال سيكون هو المنقذ لكرة القدم، ادعى ألكسندر تشيفرين، رئيس يويفا، أن الأندية تحاول "قتل كرة القدم".

ولكن بيريز مازال يرفض الاستسلام بشأن دوري السوبر، وأكد أن الريال لن يتراجع بسبب التهديدات، ولن يتعمد الإضرار بالمسابقات المحلية بإنشاء بطولة جديدة.

وقال بيريز في الجمعية العمومية العادية للريال يوم السبت: إنها ليست فقط بطولة جديدة، إنها أكثر من ذلك، إنها تحاول تغيير ديناميكية كرة القدم، إنها أيضا حرية، حيث ستكون الأندية هي التي تتحكم بمصيرها من خلال اللعب المالي النظيف وهذا المشروع هو الذي سيحقق ذلك في النهاية.

وأردف: دوري السوبر هو المشروع الذي سيتفادى مواقف تتلقى فيها الأندية دعما عشوائيا. ولن يتطور إلا إذا كان متسقا مع الدوريات المحلية.

وأكد : حان الوقت لتذكير يويفا بمن يكون ريال مدريد. ريال مدريد أنشأ فيفا بجانب سبع اتحادات، وأنشأ دوري أبطال أوروبا في 1955 مع ليكيب.

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