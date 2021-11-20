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سلتا فيغو يحقق نقطة ثمينة أمام فياريال

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سلتا فيغو يحقق نقطة ثمينة أمام فياريال

فيغو - د ب أ

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أفلت سلتا فيغو بنقطة ثمينة في مواجهة ضيفه فياريال بتعادلهما 1 - 1 يوم السبت في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأنهى فياريال الشوط الأول لصالحه بهدف سجله ألبرتو مورينو في الدقيقة 27. وفي الشوط الثاني، أحرز برايس مينديز هدف التعادل لسلتا فيجو في الدقيقة 72 اثر متابعة جيدة للتسديدة الصاروخية التي أطلقها فران بيلتران من خارج منطقة الجزاء وارتدت من الحارس.

ورفع سلتا فيغو رصيده إلى 13 نقطة بعدما سقط في فخ التعادل الثالث على التوالي بالمسابقة، ورفع فياريال رصيده إلى 16 نقطة.

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