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سولشاير: ماغواير سيسكت منتقديه

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صلاح ماغواير ليفربول مانشستر يونايتد
ماغواير يحاول افتكاك الكرة من محمد صلاح

سولشاير: ماغواير سيسكت منتقديه

مانشستر - رويترز

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أكد أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، أن القائد هاري ماغواير صاحب عزيمة قوية داخل وخارج الملعب وسيسكت مدافع إنجلترا منتقديه.

وتراجع يونايتد للمركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد الخسارة أربع مرات في آخر ست مباريات منها هزيمة ساحقة 5-صفر من ليفربول وأخرى في القمة أمام مانشستر سيتي 2-صفر وكانتا على ملعبه.

وتعثر ماغواير، الذي أصبح قائدا ليونايتد في يناير 2020 خلال الموسم الحالي لكن سولشاير أكد أنه لا يفكر في سحب شارة القيادة منه.

وقال المدرب النرويجي لموقع يونايتد على الإنترنت: لم أفكر في تجريده من الشارة ولطالما كان قوي العزيمة داخل وخارج الملعب وهو قائد حقيقي على كل المستويات، نحن جميعا سعداء به وسنعيد له البريق لأنه محترف ممتاز وسيثبت خطأ المنتقدين.

وواجه ماغواير انتقادات من لاعبي يونايتد القدامى ومن بينهم القائد السابق روي كين بسبب احتفاله بوضع يديه على أذنيه حين سجل مع إنجلترا في شباك ألبانيا الأسبوع الماضي.

وتابع: أعرف أن من يلقبون بالخبراء لهم آراء خاصة وهذه هي وظيفتهم لكننا لا ننشغل كثيرا بذلك، إنه مثال حقيقي للاعب في مانشستر يونايتد ودائما يخدم فريقه ومنتخب بلاده.

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