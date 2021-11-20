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ليفربول ينهي قمة أرسنال برباعية نظيفة

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ليفربول ينهي قمة أرسنال برباعية نظيفة

ليفربول - رويترز

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حقق ليفربول فوزه السادس على التوالي على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمام أرسنال بالتخصص بالتفوق عليه 4-صفر ليتقدم إلى المركز الثاني يوم السبت.

وقابل ساديو ماني ركلة حرة رائعة نفذها ترينت ألكسندر-أرنولد وسجل برأسه في مرمى الحارس آرون رامسديل في الدقيقة 39.

وأنقذ رامسديل عدة فرص خطيرة، لكنه لم ينجح في التعامل مع ديوغو جوتا عندما توغل داخل المنطقة وراوغه بمهارة وسجل الهدف الثاني مستغلا تمريرة خاطئة من نونو تافاريس مدافع أرسنال.

وأضاف محمد صلاح الهدف الثالث من مدى قريب بعد تمريرة ماني في الدقيقة 73، قبل أن يشارك تاكومي مينامينو ويضيف الهدف الرابع في الدقيقة 77 مستفيدا من تمريرة أرضية من ألكسندر-أرنولد.

وأظهر أرسنال القليل من اللمحات الهجومية، بينما استشاط مدربه ميكل أرتيتا غضبا ودخل في مشادة كلامية مع يورغن كلوب مدرب ليفربول بسبب الاختلاف حول كرة مشتركة، ونال كل مدرب بطاقة صفراء.

وانتهت سلسلة من ثماني مباريات لأرسنال دون خسارة، وبقي الفريق في المركز الخامس بالدوري وله 20 نقطة.

ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 25 نقطة وبفارق أربع نقاط عن تشيلسي المتصدر الذي تفوق 3-صفر على ليستر سيتي اليوم أيضا.

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