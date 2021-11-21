أرتيتا: أرسنال مطالب بالاستفادة من هزيمة ليفربول

أكد الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال أنه يتعين على فريقه الاستفادة من الهزيمة 4-صفر أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت وعدم تكرار الأخطاء التي ارتكبها في ملعب أنفيلد، بينما يستعد لعدد كبير من المباريات خلال ما تبقى من العام الحالي، إذ سيخوض تسع مباريات في جميع المنافسات حتى نهاية هذا العام.



وأشعلت مشادة كلامية بين أرتيتا ونظيره في ليفربول الألماني يورغن كلوب في الشوط الأول حماس جماهير ولاعبي ليفربول، الذين أمطروا شباك الضيوف بأربعة أهداف بعد ذلك.



وأنهت الخسارة مسيرة خالية من الهزائم استمرت على مدار ثماني مباريات لأرسنال الذي لم يفز بأي مباراة في الدوري على ملعب أنفيلد منذ 2011 عندما كان أرتيتا لاعبا في صفوفه.



وقال أرتيتا بعد الهزيمة إن اللعب في أنفيلد يكون دائما صعبا للغاية وإن ليفربول حقق فوزا مستحقا، وأضاف المدرب الإسباني: لا أحب التعلم بهذه الطريقة لكن هناك الكثير من الدروس التي يمكننا الاستفادة منها بالنسبة لهذه المباراة بالتأكيد.



وواصل: سنعيد النظر في الجوانب التي كان المفترض أن نكون فيها أفضل وسنعيد النظر أيضا في سبب هزيمتنا بهذه الطريقة وبعد ذلك سنوجه طاقاتنا وتركيزنا نحو المباراة المقبلة.



ويحتل أرسنال المركز الخامس بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 20 نقطة من 12 مباراة وسيلتقي مع ضيفه نيوكاسل يونايتد السبت المقبل.

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