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برشلونة يهزم إسبانيول ويعود للانتصارات في ظهور تشافي الأول

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المدرب مع فريقه الجديد

برشلونة يهزم إسبانيول ويعود للانتصارات في ظهور تشافي الأول

برشلونة - رويترز

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بدأ تشافي مسيرته كمدرب لنادي طفولته برشلونة بالفوز 1-صفر على ضيفه إسبانيول في مباراة قمة المدينة بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم السبت.

واحتاج برشلونة إلى هدف من ركلة جزاء نفذها الهولندي ممفيس ديباي بعد ثلاث دقائق من الشوط الثاني، وبعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد، ليحقق فوزه الأول في خمس مباريات بالمسابقة. وقفز برشلونة من المركز التاسع إلى المركز السادس برصيد 20 نقطة من 13 مباراة، وهو نفس رصيد رايو فايكانو سابع الترتيب.

ويتصدر إشبيلية الدوري برصيد 28 نقطة وبفارق الأهداف عن ريال سوسيداد، بينما يملك ريال مدريد 27 نقطة من 12 مباراة.

وتولى تشافي (41 عاما)، الذي حل محل الهولندي رونالد كومان في وقت سابق الشهر الحالي، مسؤولية إنقاذ موسم برشلونة، وسيحاول استعادة أيام المجد عندما حصد كلاعب 25 لقبا في 17 عاما في النادي.

وضغط إسبانيول بقوة في الدقائق الأخيرة وأهدر العديد من الفرص الخطيرة، ليتجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز 11.

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