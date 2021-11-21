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تشافي ينفي خبر اعتزال أغويرو

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تشافي برشلونة إسبانيول
تشافي خلال مباراته الأولى كمدرب لبرشلونة

تشافي ينفي خبر اعتزال أغويرو

برشلونة - د ب أ

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نفى تشافي هيرنانديز المدير الفني الجديد لنادي برشلونة الإسباني، التكهنات المثارة حول اتجاه المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو نحو الاعتزال.

وذكرت تقارير صحافية السبت أن أغويرو سيعقد مؤتمرا صحافيا الأسبوع المقبل للإعلان عن عدم استمراره في مسيرته الاحترافية.

ونفى تشافي بعد الفوز على اسبانيول بهدف دون رد في مباراته الأولى مع برشلونة، أن يكون أغويرو قد قرر الاعتزال. وأوضح: ما يتردد غير صحيح ، لقد تحدثت معه ، إنه هادئ وسعيد ، طلبت منه أن يعود عندما يشعر بأنه في حالة جيدة.

ولم يظهر أغويرو منذ المباراة التي تعادل فيها برشلونة مع ديبورتيفو ألافيس 1 -1 على ملعب كامب نو في 30 أكتوبر الماضي إذ تم استبداله عقب شعوره بدوار وآلم في صدره.

وأكد برشلونة لاحقا أن أغويرو لن يشارك مع الفريق لمدة ثلاثة أشهر في الوقت الذي يشتبه الأطباء في إصابة اللاعب بمشكلة في القلب والأوعية الدموية.

وغرد أغويرو (33 عاماً) في 12 نوفمبر الجاري عبر شبكة "تويتر" قائلا إنه دائما "يتحلى بالإيجابية" وسط تكهنات بشأن عدم قدرته على مواصلة اللعب.

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