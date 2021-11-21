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توتنهام يقلب خسارته أمام ليدز.. وكونتي يحقق انتصاره الأول في الدوري

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هدف ريغيلون

توتنهام يقلب خسارته أمام ليدز.. وكونتي يحقق انتصاره الأول في الدوري

لندن - د ب أ

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حقق الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب توتنهام فوزه الأول مع فريقه اللندني في الدوري الإنجليزي بعدما فاز الأخير على ضيفه ليدز 2-1 ضمن مواجهات الجولة 12 من المنافسة.

وعلى استاد "توتنهام" في العاصمة لندن ، قلب توتنهام تأخره بهدف في الشوط الأول إلى فوز ثمين 2 - 1 على ليدز يونايتد ليرفع رصيده إلى 19 نقطة ويتقدم للمركز السابع بفارق الأهداف فقط خلف وولفرهامبتون ، وتجمد رصيد ليدز عند 11 نقطة في المركز السابع عشر.

وأنهى ليدز الشوط الأول لصالحه بهدف سجله دانيال جيمس في الدقيقة 44 ، ورد توتنهام في الشوط الثاني بهدفين سجلهما بيير إميل هويبرغ وسيرخيو ريغيلون في الدقيقتين 58 و69 ليكون الفوز الأول للفريق في آخر أربع مباريات خاضها بالمسابقة.

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