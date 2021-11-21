توتنهام يقلب خسارته أمام ليدز.. وكونتي يحقق انتصاره الأول في الدوري

حقق الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب توتنهام فوزه الأول مع فريقه اللندني في الدوري الإنجليزي بعدما فاز الأخير على ضيفه ليدز 2-1 ضمن مواجهات الجولة 12 من المنافسة.

وعلى استاد "توتنهام" في العاصمة لندن ، قلب توتنهام تأخره بهدف في الشوط الأول إلى فوز ثمين 2 - 1 على ليدز يونايتد ليرفع رصيده إلى 19 نقطة ويتقدم للمركز السابع بفارق الأهداف فقط خلف وولفرهامبتون ، وتجمد رصيد ليدز عند 11 نقطة في المركز السابع عشر.

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وأنهى ليدز الشوط الأول لصالحه بهدف سجله دانيال جيمس في الدقيقة 44 ، ورد توتنهام في الشوط الثاني بهدفين سجلهما بيير إميل هويبرغ وسيرخيو ريغيلون في الدقيقتين 58 و69 ليكون الفوز الأول للفريق في آخر أربع مباريات خاضها بالمسابقة.