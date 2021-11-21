جيرارد: الفوز على برايتون أعاد لي أجواء التألق

كشف ستيفن جيرارد مدرب أستون فيلا المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن انتصارات مثل الفوز 2-صفر على برايتون آند هوف ألبيون يوم السبت تعيده من جديد إلى أجواء التألق والاحتفال التي عاشها عندما كان لاعبا.



وبفضل هدفين قرب النهاية حملا توقيعي أولي واتكنز وتيرون مينغس حقق فيلا الفوز على ضيفه برايتون وأوقف بذلك مسيرة خسائره المتتالية في الدوري والتي استمرت على مدار خمس مباريات وتسببت في استغنائه عن خدمات مدربه السابق دين سميث والاستعانة بجيرارد بديلا له في 11نوفمبر الجاري.



ولعب جيرارد قائد منتخب إنجلترا السابق أكثر من 700 مباراة مع ليفربول ما بين 1998 و2015 وفاز خلال هذه الفترة بتسعة ألقاب مع النادي.



وقال جيرارد: هذه الأهداف بصدق تعيدني إلى أجواء التألق والاحتفال التي عشتها عندما كنت لاعبا وهي السبب في رغبتي في الاستمرار مع اللعبة.



وأضاف جيرارد قوله: في بعض الأحيان شعرنا بالتوتر أمام برايتون لكني أعتقد أننا أنهينا المباراة بمنتهي القوة. لدينا الكثير من الجوانب التي يمكننا البناء عليها. ستزداد قوتنا مع الوقت وسنتطور إلى الأفضل.



ويحتل أستون فيلا المركز 15 بين فرق الدوري الانجليزي الممتاز العشرين برصيد 13 نقطة من 12 مباراة وسيلتقي خارج ملعبه مع كريستال بالاس السبت المقبل.

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