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رباعية فيورنتينا تذيق ميلان خسارته الأولى في الدوري

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الهدف الأول

رباعية فيورنتينا تذيق ميلان خسارته الأولى في الدوري

روما - د ب أ

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فرط فريق ميلان في الإنفراد بصدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم ولو بشكل مؤقت، إثر سقوطه في فخ الخسارة أمام مضيفه فيورنتينا 3 - 4 يوم السبت في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز يوفنتوس على لاتسيو 2 - صفر وأتالانتا على سبيزيا 5 - 2.

وسجل أهداف فيورنتينا نظيفة سجلها ألفريد دونوكان في الدقيقة 15 وريكاردو سابونارا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع ودوشان فلاهوفيتش (هدفين) في الدقيقتين 60 و85، فيما سجل أهداف ميلان زلاتان إبراهيموفيتش في الدقيقتين 62 و67، ولورينزو فينوتي في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وتوقف رصيد ميلان عند 32 نقطة في المركز الثاني، فيما رفع فيورنتينا رصيده إلى 21 نقطة في المركز السادس.

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