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مانشستر سيتي يواصل هيمنته على إيفرتون

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رودري
الإسباني رودري محتفلاً بتسجيل هدفه

مانشستر سيتي يواصل هيمنته على إيفرتون

مانشستر - د ب أ

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واصل مانشستر سيتي سجله الرائع في مواجهة إيفرتون بالدوري الإنجليزي لكرة القدم وتغلب عليه 3 - صفر يوم الأحد في المرحلة الثانية عشرة للمسابقة.

وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله رحيم ستيرلنغ في الدقيقة 44 ليكون هدفه الثاني فقط مع الفريق في المسابقة هذا الموسم.

وفي الشوط الثاني ، سجل رودري هدفا رائعا للفريق بقذيفة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 55 ثم أضاف برناردو سيلفا الهدف الثالث في الدقيقة 86.

وواصل مانشستر سيتي مطاردته لتشيلسي متصدر الدوري الإنجليزي حاليا حيث رفع الفريق رصيده إلى 26 نقطة ليستعيد المركز الثاني بفارق نقطة واحدة أمام ليفربول وثلاث نقاط خلف تشيلسي.

وتجمد رصيد إيفرتون عند 15 نقطة بعدما مني بالهزيمة الرابعة مقابل تعادلين في آخر ست مباريات خاضها بالمسابقة.

والفوز هو الثامن على التوالي لمانشستر سيتي في مواجهاته مع إيفرتون بالدوري الإنجليزي علما بأنه رفع رصيده إلى 24 هدفا مقابل خمسة أهداف لإيفرتون في هذه المباريات الثمانية.

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