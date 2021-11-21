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مويز: وست هام لا يمكنه الفوز في كل مباراة

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مويز وست هام
مسيرة وست هام الخالية من الهزائم توقفت في مباراة وولفرهامبتون

مويز: وست هام لا يمكنه الفوز في كل مباراة

لندن - رويترز

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يعتقد ديفيد مويز مدرب وست هام يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن فريقه لم يصل بعد للمستوى الذي يؤهله للعب على أعلى مستوى في كل مباراة.

وجاءت تصريحات مويز بعد هزيمة وست هام خارج ملعبه 1-صفر أمام وولفرهامبتون واندرارز في الدوري الإنجليزي السبت وتوقف مسيرته الخالية من الهزيمة والتي استمرت على مدار سبع مباريات متتالية.

وفي ملعبه فاز وست هام 3-2 على ليفربول قبل العطلة الدولية الأخيرة، لكنه لم يتمكن من تقديم نفس الأداء في مواجهة وولفرهامبتون عندما خاض مباراته الأولى بدون مدافعه أنجيلو أوغبونا الذي سيغيب حتى نهاية الموسم بسبب إصابة في أربطة الركبة.

وقال مويز تعليقا على ذلك: لم نلعب جيدا بنفس المستوى الذي أدينا به من قبل.. لأننا لم نصل بعد للمستوى الذي يؤهلنا للعب على المستوى الأعلى في كل مباراة خلال الموسم الحالي.

وأضاف المدرب الاسكتلندي: أعتقد أن السبب في ذلك يرجع إلى غياب بعض العناصر. فقد كان هناك لاعبان دون المستوى، لاعبان عائدان من المرض، وهذه هي المرة الأولى التي نلعب فيها بدون أنجيلو، كانت هناك بعض الأشياء لكنها ليست مبررا.

ويحتل وست هام اللندني المركز الرابع بين فرق الدوري الممتاز برصيد 23 نقطة من 12 مباراة وسيلتقي خارج أرضه مع مانشستر سيتي حامل اللقب في ملعب الاتحاد الأحد المقبل.

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