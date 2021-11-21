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يونايتد يقيل سولشاير.. ويبحث عن مدرب مؤقت

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سولشاير
سولشاير خسر 5 من آخر 7 مباريات

يونايتد يقيل سولشاير.. ويبحث عن مدرب مؤقت

مانشستر - رويترز

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أقال نادي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مدربه النرويجي أولي غونار سولشاير بسبب سوء النتائج اليوم الأحد بعد يوم واحد من هزيمة الفريق 4-1 أمام واتفورد الوافد الجديد، ما تسبب في تراجعه للمركز السابع بين فرق البطولة المحلية العشرين.

وكان سولشاير مدد تعاقده مع يونايتد لثلاث سنوات حتى 2024 في يوليو الماضي لكنه طرد من منصبه بعد خسارة يونايتد في خمس من آخر سبع مباريات خاضها في الدوري وتضمنت الهزيمة أمام أستون فيلا وليستر سيتي وليفربول ومانشستر سيتي.

وقال يونايتد في بيان: يعلن مانشستر يونايتد تخلي أولي غونار سولشاير عن منصبه كمدرب للنادي. وسيبقى أولي بمثابة أسطورة بالنسبة لمانشستر يونايتد ويؤسفنا الاضطرار لاتخاذ هذا القرار الصعب.

وأضاف بيان النادي الإنجليزي: وبينما كانت النتائج في الأسابيع القليلة الماضية مخيبة للآمال فإنه لا ينبغي أن نغفل العمل الذي قام به سولشاير خلال الأعوام الثلاثة الماضية والخاص بإعادة وضع الأسس المطلوبة لتحقيق النجاح على المدى الطويل.

وتولى اللاعب السابق مايكل كاريك وهو أحد أفراد الطاقم الفني لسولشاير المسؤولية عن تدريب الفريق في مباراته المقبلة في دوري أبطال أوروبا خارج ملعبه في مواجهة فياريال الإسباني الثلاثاء المقبل بينما قال النادي إنه سيعين مدربا مؤقتا لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

ولم يفز يونايتد بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 2013 وهو أخر موسم للمدرب الأسبق أليكس فيرغسون الذي قاد الفريق للفوز بلقب الدوري 13 مرة.

وتعاقد يونايتد مع المهاجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو في أغسطس الماضي لكنه وبعد بداية واعدة للموسم تراجع للمركز السابع بعد أول 12 جولة متخلفا بفارق 12 نقطة عن تشيلسي اللندني المنفرد بالصدارة.

وكان سولشاير تولى تدريب يونايتد بصفة مؤقتة خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو في ديسمبر 2018 قبل الارتباط بعقد دائم مع الفريق في مارس 2019.

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