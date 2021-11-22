إنتر يعرض نابولي للخسارة الأولى.. و"صاعد" يمنح روما نقاط جنوى

أهدر فريق نابولي فرصة الإنفراد بصدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد سقوطه في فخ الخسارة أمام مضيفه إنتر ميلان 2 - 3 يوم الأحد في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل ساسولو مع كالياري 2 - 2 وفوز فينيزيا على بولونيا 1 - صفر وسامبدوريا على ساليرنيتانا 2 - صفر، وروما على جنوى 2 - صفر.

وسجل أهداف إنتر ميلان هاكان تشالهانوغلو في الدقيقة 25 من ركلة جزاء وإيفان بيريسيتش في الدقيقة 44 ولاوتارو مارتينيز في الدقيقة 61، فيما سجل هدفي نابولي بيوتر زيلينيسكي ودرايس ميرتينز في الدقيقتين 17 و79. وتوقف رصيد نابولي عند 32 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف أمام ميلان، فيما رفع إنتر ميلان رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث.

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وجاءت بداية المباراة سريعة من الطرفين حيث تبادلا الهجمات بحثا عن تسجيل هدف التقدم، ولكن الهجمات لم تشكل خطورة حقيقة على المرميين في الربع ساعة الأول من اللقاء.

وشهدت الدقيقة 17 تسجيل نابولي لهدف التقدم عندما مرر لورينزو إنسيني الكرة إلى بيوتر زيلينيسكي داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية عانقت الشباك. بعد الهدف فرض إنتر ميلان سيطرته على مجريات اللقاء بحثا عن تسجيل هدف التعادل، وهو ما أدى إلى تراجع لاعبي نابولي لوسط ملعبهم للحفاظ على تقدمهم مع الاعتماد على شن الهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة 23 وبعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لفريق إنتر ميلان عندما سدد نيكولو باريلا كرة قوية اصطدمت بيد كاليدو كوليبالي، مدافع نابولي، داخل منقطة الجزاء، ليسددها هاكان تشالهان أوغلو بنجاح إلى داخل المرمى مسجلا الهدف الأول لإنتر ميلان في الدقيقة 25. كثف إنتر ميلان من محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف ثان قبل نهاية اللقاء، وحاول استغلال حالة الارتباك التي أصيب بها لاعبو نابولي بعد الهدف، ولكنه فشل في تشكيل أي خطورة على المرمى لينحصر اللعب في وسط الملعب. وفي الدقيقة 44، سجل إنتر ميلان الهدف الثاني عندما لعب تشالهان أوغلو الكرة من ركلة ركنية إلى داخل منطقة الجزاء ارتقى إليها إيفان بيريسيتش وقابلها بضربة رأس متقنة إلى داخل المرمى.

ومر الوقت المتبقي من الشوط الأول بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم إنتر ميلان 2 - 1. ومع بداية الشوط الثاني، أصبح اللعب سجالا بين الفريقين ولكن دون وجود خطورة حقيقية على المرميين.

وشهدت الدقيقة 61 تسجيل إنتر ميلان للهدف الثالث عندما مرر خواكين كوريا الكرة إلى لاوتارو مارتينيز داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية عانقت الشباك. واستمرت محاولات إنتر ميلان الهجومية التي كادت أن تسفر عن تسجيل الهدف الرابع عندما توغل بيريسيتش بالكرة من الناحية اليسرى وسدد كرة أرضية قوية تصدى لها أوسبينا. بعد تلك الهجمة، فرض نابولي سيطرته على مجريات اللقاء في محاولة لتقليص الفارق، واستطاع تقليص الفارق في الدقيقة 79 عندما سدد درايس ميرتينز كرة قوية لمست أصابع سمير هاندانوفيتش، حارس إنتر ميلان، قبل أن تكمل طريقها نحو الشباك. واستمر ضغط نابولي الهجومي في الدقائق الأخيرة من اللقاء بحثا عن تسجيل هدف التعادل ولكنه فشل في ذلك ليطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز إنتر ميلان 3 - 2.

وفي مباراة أخرى فاز روما على جنوى بهدفين نظيفين سجلهما فيليكس أفينا جيان في الدقيقتين 82 والرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة. ورفع روما رصيده إلى 22 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد جنوه عند تسع نقاط في المركز الثامن عشر.