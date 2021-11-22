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بوكيتينو مستعد لترك باريس من أجل مانشستر يونايتد

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كومان بوكيتينو
المدرب الأرجنتيني سبق وأن خاض تجربتين في الدوري الإنجليزي

بوكيتينو مستعد لترك باريس من أجل مانشستر يونايتد

باريس - د ب أ

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يستعد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، للتخلي عن منصبه في منتصف الموسم، والانتقال لتدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأقال مانشستر يونايتد مدربه النرويجي أولي غونار سولشاير يوم الأحد، وبدأ في التخطيط لتعيين مدرب مؤقت حتى نهاية الموسم الجاري.

ويتردد أن بوكيتينو، المدير الفني السابق لساوثهامبتون وتوتنهام، منفتح لترك باريس سان جيرمان، وأنه سوف يدرس حتى انتقالا سريعا .

ويحظى بوكيتينو بتقدير كبير من جانب إدارة مانشستر يونايتد، ويبدو أنه يواجه أزمات داخل وخارج الملعب في باريس سان جيرمان.

وسبق لبوكيتينو (49 عاماً) أن قاد توتنهام لنهائي دوري أبطال أوروبا في ذروة مسيرته مع فريق شمال لندن في خمسة أعوام، ويُعتقد أنه يرغب في العودة للدوري الإنجليزي مجددا.

وسيتواجد بوكيتينو في الشمال الغربي لإنجلترا هذا الاسبوع، حينما يحل باريس سان جيرمان ضيفا على مانشستر يونايتد في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ومما لاشك فيه أن مدرب باريس سان جيرمان سوف يواجه العديد من الاسئلة بشأن أي اهتمام محتمل من جانب مانشستر يونايتد، وذلك قبل مواجهة مانشستر سيتي، الغريم التقليدي في ديربي قوي.

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