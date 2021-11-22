تشافي يتوعد بنفيكا بالثأر والرعب

كشف تشافي هرنانديز مدرب برشلونة اليوم الاثنين أنه يستمتع بالتحدي المتمثل في مواجهة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث يتطلع الفريق للثأر من هزيمته في لشبونة في وقت سابق من الموسم.

وسيضمن الفوز يوم الثلاثاء تأهل برشلونة إلى دور الستة عشر من البطولة الأبرز للأندية في أوروبا قبل جولة واحدة على النهاية، رغم البداية الصعبة للنادي الكاتالوني بخسارته 3-صفر من بايرن ميونيخ وبنفيكا.



وقال تشافي، الذي قاد برشلونة للفوز 1-صفر على إسبانيول في أول مباراة له كمدرب يوم السبت الماضي، للصحفيين: أرى أن هناك فرصة، ولا يوجد ضغوط. كرة القدم دائما تمنح فرصة أخرى. نحن برشلونة وسنلعب للفوز. أعشق مثل هذه التحديات. الحديث سهل، يجب أن نثبت قدراتنا في الملعب. أمام إسبانيول كنا الأفضل. برشلونة ليس في وضع يسمح له بالتفاخر لكن لدينا الأسباب التي تجعلنا نتفاءل. إذا انتصرنا سنتأهل. يجب أن نتحلى بالشجاعة ومحاولة تحقيق ذلك.

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وأشاد تشافي لاعب وسط برشلونة السابق، الذي تمتع بفترة مليئة بالألقاب مع الفريق، بالجماهير عقب حضورها بأعداد جيدة في كامب نو يوم السبت الماضي وطالب بدعم جماهيري مماثل أمام بنفيكا.



وتراجع الحضور الجماهيري في كامب نو بسبب النتائج السيئة والبداية الصعبة للموسم والتي تسببت في إقالة الهولندي رونالد كومان المدرب السابق للفريق قبل تعيين تشابي الشهر الحالي.



وأضاف تشافي: ما رأيته يوم السبت في كامب نو لم أشاهده في حياتي من قبل. لقد كان مذهلا. نحتاج لجماهيرنا مرة أخرى. إنهم جزء منا. الأجواء في برشلونة يجب أن تصيب الناس بالرعب.