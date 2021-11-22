دورتموند يعلن إصابة هازارد بفيروس كورونا

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم يوم الاثنين أن الفحوص كشفت إصابة مهاجمه ثورغان هازارد بعدوى فيروس كورونا المستجد، وأن اللاعب دخل في عزل صحي.

وأوضح النادي أن هازارد لم يكن مخالطا للفريق الأحد والاثنين ولا يفترض أن يخضع أي فرد آخر بالفريق للعزل نظرا لأن جميع أفراد الفريق الأول وفريق تحت 23 عاما والجهاز الفني لكل منهما، تلقوا التطعيم باللقاح بنسبة 100% ومنهم متعافون من العدوى.

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وسينضم هازارد إلى قائمة اللاعبين الغائبين عن بوروسيا دورتموند في مباراة الفريق الحاسمة أمام سبورتينغ لشبونة البرتغالي في دوري أبطال أوروبا، المقررة الأربعاء، حيث يغيب إرلينغ هالاند وجيوفاني رينا بسبب الإصابات، كما يغيب المدافع ماتس هوملز بسبب الإيقاف.

كذلك سيغيب هازارد عن المباراة المقررة أمام فولفسبورغ مطلع الأسبوع المقبل، لكنه يأمل في العودة في الوقت المناسب قبل مباراة القمة المرتقبة أمام بايرن ميونخ في الرابع من ديسمبر.