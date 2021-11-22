ليفاندوفسكي ينافس بنزيمة وصلاح على جائزة "الأفضل" في العالم

ينافس البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الألماني للاحتفاظ بلقب اللاعب "الأفضل" ضمن جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعدما اختير الاثنين ضمن قائمة نهائية من 11 لاعباً إلى جانب الفرنسي كريم بنزيمة والإيطالي جورجينيو والمصري محمد صلاح.



ومن بين المرشحين أيضاً للجائزة التي منحت للمرة الأولى في العام 2017، الأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان الفرنسي) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، وهما المرشحان الدائمان، إضافة إلى البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان).



وأكمل عقد اللائحة النهائية مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، النروجي إيرلنغ هالاند، والفرنسي نغولو كانتي من تشلسي الإنجليزي، ونجم مانشستر سيتي البلجيكي كيفين دي بروين.



ولجائزة أفضل مدرب، يتواجد الألماني توماس توخيل المرشح الأوفر حظاً بعدما قاد تشلسي للفوز بلقب دوري الأبطال، في مواجهة روبرتو مانشيني مهندس فوز إيطاليا بكأس أوروبا 2020.



ومن بين المرشحين الآخرين، الألماني هانسي فليك، الإسباني بيب غوارديولا، الإيطالي أنتوني كونتي، والأرجنتينيين دييغو سيميوني وليونيل سكالوني.



ويشارك في التصويت مدربو وقادة المنتخبات الوطنية بالإضافة إلى تصويت أنصار اللعبة ومجموعة مختارة من الصحافيين.



ويبدأ التصويت اعتبارًا من 22 نوفمبر الحالي حتى العاشر من كانون ديسمبر المقبل.

مادة اعلانية