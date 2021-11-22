يوفنتوس يفقد مدافعه دانيلو 12 مباراة

أعلن يوفنتوس المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الاثنين أن مدافعه دانيلو سيغيب عن مباريات مهمة خلال الأسابيع الثمانية المقبلة بسبب إصابة في الفخذ.

وشارك اللاعب البرازيلي في جميع مباريات يوفنتوس تقريبا باستثناء ثلاث مواجهات في كل المسابقات هذا الموسم لكنه أصيب في الفوز 2-صفر على لاتسيو في الدوري الإيطالي في روما يوم السبت.

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وقال النادي في بيان: أظهرت الفحوصات وجود إصابة متوسطة الدرجة في فخذ الساق اليسرى ومن المتوقع أن يستغرق مبدئيا ثمانية أسابيع للتعافي.



ويحتل الفريق القادم من تورينو المركز الثامن حاليا في الدوري الإيطالي بعد بداية سيئة للموسم لكنه يتصدر مجموعته في دوري أبطال أوروبا متفوقا بثلاث نقاط على تشيلسي الذي سيلتقيه يوم الثلاثاء في لندن.



وسيغيب دانيلو عن 12 مباراة على الأقل من بينها مواجهات أوروبية أمام تشيلسي ومالمو ومباريات في الدوري أمام أتالانتا ونابولي وروما وكأس السوبر الإيطالية أمام إنتر ميلان في يناير.