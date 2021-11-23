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إنزاغي: حققنا تقدماً عظيماً

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إنتر إنزاغي
إنزاغي مدرب إنتر

إنزاغي: حققنا تقدماً عظيماً

ميلان - رويترز

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عبر سيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان يوم الثلاثاء عن سعادته بالتقدم الذي حققه الفريق منذ توليه المسؤولية حيث يقترب بطل إيطاليا من التأهل لدور خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لأول مرة منذ عشر سنوات.

ويستضيف إنتر منافسه شاختار دونيتسك يوم الأربعاء وإذا حقق الانتصار فانه سيتأهل إلى دور الستة عشر لأول مرة منذ موسم 2011-2012 قبل مباراة من النهاية شريطة عدم فوز شريف تيراسبول القادم من مولدوفا على ريال مدريد في المواجهة الأخرى بالمجموعة الرابعة.

وفي الدوري الإيطالي أنهى إنتر ميلان سجل نابولي الخالي من الهزيمة في المسابقة هذا الموسم بعدما انتفض وفاز 3-2 في ملعب سان سيرو، ليقلص الفارق مع منافسه المتصدر إلى أربع نقاط مما زاد سعادة إنزاغي.

وقال إنزاغي للصحفيين يوم الثلاثاء: الفريق يحقق تقدما ونسير في الطريق الصحيح لكن المشوار لا يزال طويلا. لكل مدرب طريقته. وجدت أجواء رائعة هنا. رحب بي الجميع منذ قدومي للنادي، حققنا تقدما عظيما. الفوز على نابولي سيمنحنا دفعة معنوية مهمة رغم أننا لعبنا جيدا أمام العديد من الفرق القوية الأخرى هذا الموسم.

ولن يستهين إنزاغي بالمنافس شاختار دونيتسك متذيل المجموعة الذي يقوده المدرب الإيطالي روبرتو دي تشيربي الذي رحل عن ساسولو في نهاية الموسم الماضي.

وقال: نعرف شاختار وأيضا المدرب روبرتو دي تشيربي جيدا وطريقته في اللعب. ستكون مباراة أوروبية صعبة بين فريقين يقدمان كرة قدم جميلة. بلوغ الدور المقبل في المسابقة في أيدينا.

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