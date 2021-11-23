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بايرن ميونخ يعبر دينامو كييف بثنائية

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ليفاندوفسكي
لقطة هدف ليفاندوفسكي

بايرن ميونخ يعبر دينامو كييف بثنائية

كييف - د ب أ

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فاز فريق بايرن ميونخ الألماني على مضيفه دينامو كييف الأوكراني 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل هدفي بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي وكينغسلي كومان في الدقيقتين 14 و42، فيما سجل هدف دينامو كييف دينيس غارماش في الدقيقة 70.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 15 نقطة في صدارة الترتيب، علما بأنه كان ضمن تأهله لدور الـ16، في المقابل توقف رصيد دينامو كييف عند نقطة واحدة في المركز الرابع.

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