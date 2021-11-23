.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ساوثغيت يفكر بالعودة إلى تدريب الأندية

  • الخط
ساوثغيت
ساوثغيت يتولى تدريب إنجلترا منذ 2016

ساوثغيت يفكر بالعودة إلى تدريب الأندية

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أكد غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا أنه يود العودة إلى تدريب الأندية في فترة ما خلال مسيرته، ويشعر بحافز "لإثبات خطأ الناس" بخصوص سجله مع المنافسات المحلية لكرة القدم.

ووقع ساوثغيت، الذي شغل منصب مدرب إنجلترا بدوام كامل في 2016، على عقد جديد حتى 2024 يوم الاثنين بعدما قاد بلاده لقبل نهائي كأس العالم 2018 ونهائي بطولة أوروبا 2020 الصيف الماضي.

وسبق للمدرب البالغ عمره 51 عاما العمل على مستوى الأندية في قيادة ميدلزبره فقط واستمر ثلاث سنوات قبل أن ينتهي مشواره بالهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز في 2009.

وقال ساوثغيت لوسائل إعلام إنجليزية يوم الاثنين: أواجه تحديا واضحا لأن وجهة نظر الناس في تدريبي للأندية يرتبط بالهبوط. أشعر بداخلي أني أريد إثبات خطأ الناس، سيأتي اليوم الذي أفعل فيه ذلك وأنا متأكد.

وزاد: إذا قررت في غضون ثلاث سنوات أني سأفعل ذلك سأكون قد بلغت عامي 53، وأملك خبرة العمل في أحد أصعب المناصب في كرة القدم، ومع إدارة أصعب المباريات في كرة القدم العالمية.

وضمنت إنجلترا التأهل إلى نهائيات كأس العالم في قطر بعد تصدر المجموعة وبعد الانتصار 10-صفر على سان مارينو الأسبوع الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد اعتقال سعودي قتل زوجته بأسيد الغيرة في إندونيسيا شاهد اعتقال سعودي قتل زوجته بأسيد الغيرة في إندونيسيا
لإبطاء شيخوخة المرأة.. هذه أفضل الأطعمة بعد سن الـ50 لإبطاء شيخوخة المرأة.. هذه أفضل الأطعمة بعد سن الـ50
الأكثر قراءة
دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل
أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة
وفاة المذيعة المصرية أسماء مصطفى.. وزوجها: كسرتِ ظهري وفاة المذيعة المصرية أسماء مصطفى.. وزوجها: كسرتِ ظهري
 8 أمور تدمّر أجسامنا دون أن ندري.. احذرها!  8 أمور تدمّر أجسامنا دون أن ندري.. احذرها!
إندونيسيا.. القبض على سعودي متهم بقتل زوجته بمادة حارقة إندونيسيا.. القبض على سعودي متهم بقتل زوجته بمادة حارقة
سقط عليه السقف وقتله.. سيول الإسكندرية لا ترحم سقط عليه السقف وقتله.. سيول الإسكندرية لا ترحم
قبل أن تذهب
فيسبوك يغضب داكني البشرة.. لماذا؟
فيسبوك يغضب داكني البشرة.. لماذا؟
اكتشف المزيد