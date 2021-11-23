ساوثغيت يفكر بالعودة إلى تدريب الأندية

أكد غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا أنه يود العودة إلى تدريب الأندية في فترة ما خلال مسيرته، ويشعر بحافز "لإثبات خطأ الناس" بخصوص سجله مع المنافسات المحلية لكرة القدم.



ووقع ساوثغيت، الذي شغل منصب مدرب إنجلترا بدوام كامل في 2016، على عقد جديد حتى 2024 يوم الاثنين بعدما قاد بلاده لقبل نهائي كأس العالم 2018 ونهائي بطولة أوروبا 2020 الصيف الماضي.



وسبق للمدرب البالغ عمره 51 عاما العمل على مستوى الأندية في قيادة ميدلزبره فقط واستمر ثلاث سنوات قبل أن ينتهي مشواره بالهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز في 2009.



وقال ساوثغيت لوسائل إعلام إنجليزية يوم الاثنين: أواجه تحديا واضحا لأن وجهة نظر الناس في تدريبي للأندية يرتبط بالهبوط. أشعر بداخلي أني أريد إثبات خطأ الناس، سيأتي اليوم الذي أفعل فيه ذلك وأنا متأكد.



وزاد: إذا قررت في غضون ثلاث سنوات أني سأفعل ذلك سأكون قد بلغت عامي 53، وأملك خبرة العمل في أحد أصعب المناصب في كرة القدم، ومع إدارة أصعب المباريات في كرة القدم العالمية.



وضمنت إنجلترا التأهل إلى نهائيات كأس العالم في قطر بعد تصدر المجموعة وبعد الانتصار 10-صفر على سان مارينو الأسبوع الماضي.

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