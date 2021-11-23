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غياب هازارد وبيل عن مباراة ريال مدريد وشيريف

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غاريث بيل هازارد
هازارد وبيل لم يلعبا كثيراً مع ريال مدريد خلال الموسم الجاري

غياب هازارد وبيل عن مباراة ريال مدريد وشيريف

مدريد - رويترز

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أعلن ريال مدريد غياب الثنائي إيدن هازارد وغاريث بيل عن تشكيلة الفريق قبل مواجهة شيريف تيراسبول في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء.

وقال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال يوم السبت إن هازارد يعاني من إصابة في المعدة، بينما تعرض بيل لكدمة الأسبوع الماضي خلال الوجود مع منتخب ويلز للمشاركة في تصفيات كأس العالم.

وغاب اللاعبان عن الفوز 4-1 على غرناطة يوم الأحد، في نتيجة دفعت ريال لتصدر الدوري الإسباني.

وشهدت تشكيلة ريال الهجومية وجود كريم بنزيمة ولوكا يوفيتش وفينيسيوس جونيور ورودريغو وماريانو دياز ضمن 23 لاعبا سيتوجهون إلى مولدوفا لمواجهة شيريف الذي صعق ريال 2-1 في مدريد شهر سبتمبر.

ويتصدر ريال المجموعة الرابعة برصيد تسع نقاط من أربع مباريات وبفارق نقطتين عن إنتر ميلان، بينما يتأخر شيريف بنقطة إضافية.

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