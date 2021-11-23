فينيسيوس: سأكرر قصة كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد

كشف البرازيلي الدولي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، أنه ينوي توقيع عقد جديد طويل المدى، إذ يتطلع إلى تكرار إنجازات كريستيانو رونالدو وسيرخجيو راموس بقميص ريال مدريد.

وقال فينيسيوس في تصريحات عبر برنامج "إل لارغيرو" الإذاعي : أنا محظوظ بتواجدي هنا لثلاثة أعوام، وأرغب في البقاء هنا لفترة أطول بكثير. أرغب في أن أحظى بمسيرة رائعة مثل كريستيانو رونالدو وسيرخيو راموس. ومثلما يفعل مارسيلو أيضا هنا.

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ويقضي فينيسيوس موسمه الرابع ضمن صفوف ريال مدريد، وقد شارك في 135 مباراة مع الفريق في كل المسابقات منذ أن سجل مشاركته الأولى في سبتمبر 2018.

ويتفوق أربعة لاعبين فقط في عدد المشاركات مع ريال مدريد خلال الفترة نفسها، وهم لوكا مودريتش (138 مباراة) وتيبو كورتوا (142 مباراة) وكاسيميرو (143 مباراة) وكريم بنزيمة (155 مباراة).

لكن فينيسيوس لا يزال يتأخر بفارق كبير عن مشاركات رونالدو، الذي خاض 438 مباراة مع الفريق، وراموس الذي خاض 671 مباراة، وذلك قبل رحيل كل منهما.

ولا يزال العقد الحالي لفينيسيوس (21 عاماً) مع ريال مدريد يستمر لمدة عامين ونصف العام، ويبدو اللاعب متحمسا للاستمرار مع الفريق إلى ما بعد ذلك، حيث تردد أن المحادثات جارية بشأن عقد جديد.