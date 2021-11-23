مواجهة لاهبة بين سيتي وباريس بحثاً عن الصدارة

يتبارز مانشستر سيتي الإنجليزي وضيفه وباريس سان جيرمان الفرنسي على صدارة المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، عندما يلتقيان الأربعاء في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات.

وسيضمن سيتي (9 نقاط) التأهل بحال تفاديه الخسارة أمام وصيفه سان جيرمان (8)، أو عدم فوز بروج البلجيكي (4) على لايبزيغ الألماني (1).

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كما سيضمن رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا المركز الأوّل في المجموعة، بحال فوزهم على سان جيرمان الذي هزمهم ذهاباً بهدفين.

في المقابل، سيضمن سان جيرمان التأهل بحال فوزه على سيتي أو بحال تعادله تزامناً مع عدم فوز بروج على لايبزيغ، أو حتى بحال خسارته تزامناً مع خسارة بروج.

ومنطقياً، سيضمن سيتي وسان جرمان بطاقتي التأهل من المجموعة، نظراً للفارق الكبير مع المطاردَين الآخرين. على سبيل المثال، سيتأهلان سوياً بحال عدم تحقيق بروج نتيجة أفضل من سان جيرمان.

وبعد معاناته من عدة غيابات، يعود إلى تشكيلة مدرب سان جرمان الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المهاجم نيمار الذي شارك في الفوز الأخير محلياً ضد نانت حيث يتصدر بفارق كبير عن منافسيه، فيما بدأ مواطنه النجم ليونيل ميسي يستعيد مستواه تدريجاً إثر تعافيه من الإصابة.

وخاض تمارين الاثنين، كل من الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما والمدافعين البرازيلي ماركينيوس وبريسنيل كيمبيمبي.

لكن بوكيتينو الذي رُبط اسمه بتدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي، يخشى خسارة مهاجمه الدولي مبابي الذي لم يتدرّب مع رفاقه الإثنين، فيما ضمّت التشكيلة الباريسية للمرة الأولى المدافع الإسباني سيرجيو راموس العائد من إصابة. وبحال مشاركة نجم دفاع ريال مدريد السابق، ستكون الأولى له في سبعة أشهر.

في المقابل، يغيب عن سيتي نجم وسطه البلجيكي كيفن دي بروين المصاب بفيروس كورونا. كما غاب عن فوزه الأخير ضد إيفرتون بثلاثية مهاجمه الجديد جاك غريليش بسبب الإصابة، علماً أن الفريق يحتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الذي يحمل لقبه، بفارق 3 نقاط عن تشيلسي.

وقال غوارديولا: نحن بحاجة لنقطة وحيدة وفي موقع جيد. بمقدورنا ضمان الصدارة هنا أمام جماهيرنا.



وعن مواجهة نجوم الفريق الباريسي، أضاف غوارديولا لقناة "كانال بلوس" الفرنسية: أن تواجه هؤلاء اللاعبين في دوري الأبطال، أعتقد أن هذا ما يريده لاعبو فريقي. أي من هؤلاء اللاعبين الأربعة (نيمار، ميسي، مبابي ودي ماريا) بمقدوره أن يكون بمفرده نجماً لفريقه، وها هم في تشكيلة واحدة.