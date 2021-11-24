.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أميركا تختار "مناطق باردة" لخوض تصفيات كأس العالم 2022

  • الخط
المنتخب الأميركي

أميركا تختار "مناطق باردة" لخوض تصفيات كأس العالم 2022

أوهايو - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

اختارت الولايات المتحدة ملعبين في مناطق باردة من أجل خوض مباراتين حاسمتين في تصفيات كأس العالم لكرة القدم ضد السلفادور وهندوراس في العام الجديد.

ويلعب المنتخب الأميركي، الذي يحتل المركز الثاني في تصفيات أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) التي سيتأهل منها ثلاثة فرق مباشرة إلى كأس العالم 2022، ضد السلفادور في 27 يناير في كولومبوس بأوهايو ثم يواجه هندوراس في الثاني من فبراير في سانت بول في مينيسوتا.

وقال غريغ برهالتر مدرب الولايات المتحدة "كما رأينا طيلة التصفيات حتى الآن، توفر الملاعب الرائعة والأجواء الرائعة أفضلية كبيرة لفريقنا".

وسيمثل الطقس البارد تغيرا مفاجئا في المشهد ليس فقط للزوار ولكن أيضا لأصحاب الأرض، نظرا لأن المنتخب الأميركي سيدخل معسكرا تدريبيا في الفترة من 5-18 ديسمبر كانون الأول في كارسون بكاليفورنيا.

وفازت كندا، التي تتصدر تصفيات الكونكاكاف قبل ست جولات على نهايتها، على المكسيك 2-1 الأسبوع الماضي في إدمونتون حيث ساعدتها على الأرجح الثلوج والأجواء المتجمدة على تحقيق النصر.

وعند سؤاله عما إذا كان فوز كندا على المكسيك لعب دورا في قرار اختيار ملاعب التصفيات، قال متحدث باسم المنتخب الأميركي إن العديد من العوامل يتم دراستها عند اختيار الملاعب ومن بينها الموقع والطقس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"فيديو كليب إباحي وألفاظ بذيئة".. بلاغ ضد محمد رمضان
تناول الدهون والحمّص.. نصائح خبير تغذية لإنقاص الوزن تناول الدهون والحمّص.. نصائح خبير تغذية لإنقاص الوزن
الأكثر قراءة
ملابس محمد رمضان تورطه.. إيقاف تصاريح الغناء وفتح تحقيق ملابس محمد رمضان تورطه.. إيقاف تصاريح الغناء وفتح تحقيق
أي عقاب سيلحق بسعودي قاتل زوجته بالأسيد في إندونيسيا؟ أي عقاب سيلحق بسعودي قاتل زوجته بالأسيد في إندونيسيا؟
احذروا هذه احذروا هذه "الأطعمة الشتوية".. تسبب زيادة سريعة في الوزن
التحالف: ضربات جوية لمعسكرات وأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء التحالف: ضربات جوية لمعسكرات وأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء
"فيديو كليب إباحي وألفاظ بذيئة".. بلاغ ضد محمد رمضان
مصر.. القبض على طالب يصور النساء بالشوارع بطريقة مسيئة مصر.. القبض على طالب يصور النساء بالشوارع بطريقة مسيئة
قبل أن تذهب
تجربة صينية غير مسبوقة.. إطلاق مقذوف من داخل صاروخ
تجربة صينية غير مسبوقة.. إطلاق مقذوف من داخل صاروخ
اكتشف المزيد