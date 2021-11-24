الحكم بحبس بنزيمة في قضية الابتزاز.. واللاعب يطعن

قضت محكمة فرنسية يوم الأربعاء بحبس كريم بنزيمة، مهاجم المنتخب الفرنسي لكرة القدم وهداف ريال مدريد لمدة عام مع إيقاف التنفيذ بعد ثبوت إدانته بمحاولة ابتزاز زميله السابق في المنتخب الوطني ماتيو فالبوينا بشريط جنسي، كما قررت تغريم المهاجم الدولي 75 ألف يورو.

ولم يحضر بنزيمة، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات، إلى المحكمة. ومن المقرر أن يشارك مع فريقه الإسباني في مواجهة شريف تيراسبول بطل مولدوفا في دوري أبطال أوروبا في وقت لاحق.

مادة اعلانية

وأشار المدعون إلى أن بنزيمة شجع فالبوينا على دفع أموال لمبتزين من أجل إبقاء الشريط بعيدا عن عيون الجمهور.



وقال المحامي أنطوان في للصحفيين بعد المحاكمة: هذا الحكم لايتوافق بأي حال من الأحوال مع واقع الأحداث. فيما لم يرد ريال مدريد على الفور على طلب التعليق على الحكم.



وأكد المدعون إن بنزيمة شجع فالبوينا على دفع أموال لمبتزين من أجل إبقاء الشريط بعيدا عن عيون الجمهور.



وأضاف المدعون أن فالبوينا تلقى أول مكالمة هاتفية من عدةمكالمات تهدد بفضحه بالشريط في يونيو 2015. وأبلغ فالبوينا المحكمة بأن المتصل طالبه بدفع أموال، وأن محاولة الابتزاز هذهدفعته للخوف على مسيرته المهنية وموقعه في تشكيلة المنتخب الوطني.



وأشارت النيابة إلى أن بنزيمة تم تجنيده من المبتزين لتشجيع فالبوينا على دفع أموال لهم.



وفقد بنزيمة وفالبوينا مركزيهما في تشكيلة منتخب فرنسا بعد الفضيحة التي وصفت "بقضية الشريط الجنسي" في 2015.



وعاد بنزيمة (33 عاما) الذي لعب أكثر من 90 مباراة دولية، إلى تشكيلة فرنسا في بطولة أوروبا هذا العام.