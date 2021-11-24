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الدوري الألماني يرفض إيقاف الموسم بعد زيادة إصابات كورونا

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ليفاندوفسكي بايرن لايبزيغ
لقاء سابق بين بايرن ميونخ ولايبزيغ

الدوري الألماني يرفض إيقاف الموسم بعد زيادة إصابات كورونا

برلين - رويترز

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رفضت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم يوم الأربعاء دعوة لإيقاف الموسم لعدة أسابيع بعد زيادة حادة في عدد حالات كوفيد-19 بالبلاد.

وكانت رابطة الدوري الألماني، التي تدير الدرجتين الأولى والثانية، ترد على دعوة من هيلجه ليونهارت رئيس نادي إرزغيبيرغ أوه لإيقاف الموسم حتى ديسمبر.

وقال ليونهارت إن كرة القدم بحاجة لأن تكون مثلا أعلى وأن تضع سلامة الناس أولا لتقليل مخاطر زيادة الإصابات وتخفيف الحمل من على النظام الصحي الألماني.

وقالت الرابطة في بيان: الرابطة لاحظت تعليقات رئيس نادي إرزغيبيرغ، أي إجراءات مستقبلية ستتبع نصيحة السلطات. المتفق عليه بين كل الأندية 36 (في الدرجتين الأولى والثانية) منذ بداية الوباء كان دائما التصرف بناء على إرشادات الدولة.

وسجلت ألمانيا 66884 إصابة جديدة بفيروس كورونا و335 وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى ما يقرب من 100 ألف.

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