بايرن ميونخ يعلن عن إصابة جديدة بفيروس كورونا

قال بايرن ميونيخ حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يوم الأربعاء إن مهاجمه المعزول بالفعل إيريك مكسيم شوبو موتنغ أصيب بكوفيد-19، في الوقت الذي يعاني فيه النادي البافاري من ارتفاع حالات فيروس كورونا.



ودخل مهاجم الكاميرون الحجر الصحي برفقة سيرج غنابري ومايكل كويزانس ويوزوا كيميش وجمال موسيالا لعدة أيام بعد أن خالطوا مصابا بالفيروس.



وقال بايرن: جاءت نتيجة اختبار شوبو موتنغ إيجابية لفيروس كورونا. مهاجم بايرن معزول حاليا في منزله وهو في حالة جيدة رغم الظروف.



ويفتقد بايرن بالفعل نيكلاس زوله، الذي تعافى في الآونة الأخيرة من فيروس كورونا، بينما يخضع المدافع الآخر يوسيب ستانيشيتش للعزل بعد إصابته بكوفيد-19 الأسبوع الماضي.



ويوم الثلاثاء كان لدى بايرن أربعة لاعبين فقط غير حراس المرمى على مقاعد البدلاء خلال انتصاره 2-1 على مضيفه دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا.



ويتعامل بايرن كذلك مع انتقادات متزايدة لامتلاكه لاعبين لم يحصلوا على التطعيم، وكان الألماني الدولي كيميش أبرز لاعب يرفض تلقي اللقاح بسبب ما يقول إنها مخاوف من تأثيره على المدى البعيد.



ووفقا لتقارير صحفية، أبلغ مسؤولو النادي اللاعبين غير المحصنين الأسبوع الماضي بأن سيتم خصم فترات العزل بسبب فيروس كورونا من أجورهم، تمشيا مع القوانين المحلية.

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