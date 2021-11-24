بعد رفضه تلقي اللقاح.. كيميتش يصاب بـ"كورونا"

أعلن بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم الأربعاء إصابة لاعب وسطه جوشوا كيميتش بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" عقب أسابيع من رفضه تلقي اللقاح المضاد للمرض.



وقال بطل "بوندسليغا" في الأعوام التسعة الماضية في بيان إن كيميتش يخضع للحجر الصحي في منزله بعد أن جاءت نتيجة اختباره إيجابية، وهو بحال جيدة.



وتأتي إصابة كيميتش بعد يوم من عودة بايرن إلى بافاريا عقب الفوز على دينامو كييف الأوكراني 2-1 الثلاثاء في الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، علماً أن اللاعب يخضع للحجر الصحي بعدما ثبتت مخالطته لشخص مصاب بكورونا يوم الجمعة الماضي.



وحُجر كيميتش الذي أشعل فتيل النقاش في ألمانيا بعد رفضه التطعيم بسبب مخاوف شخصية الأسبوع الماضي للمرة الثانية هذا الموسم بعدما كان على اتصال مع شخص أصيب بفيروس كورونا.

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