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بنفيكا يؤجل تأهل برشلونة إلى مباراة بايرن

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من لقاء برشلونة وبنفيكا

بنفيكا يؤجل تأهل برشلونة إلى مباراة بايرن

برشلونة - د ب أ

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خيم التعادل السلبي على مواجهة برشلونة الإسباني وبنفيكا البرتغالي، يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ولم تفلح محاولات الفريقين في هز شباك الأخر طوال 90 دقيقة من المباراة التي أقيمت في ملعب "كامب نو" في مدينة برشلونة الإسبانية.

ورفع برشلونة رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني بفارق نقطتين عن بنفيكا صاحب المركز الثالث.

وسيكون على برشلونة الفوز على مضيفه بايرن ميونخ في الجولة السادسة والأخيرة أو التعادل مع خسارة منافسه بنفيكا أو تعادله مع ضيفه دينامو كييف الأوكراني في الجولة المقبلة.

وكان بايرن ميونخ متصدر الترتيب، قد أكد زعامته لصدارة المجموعة، بفوز على مضيفه دينامو كييف الأوكراني 2 - 1، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة ذاتها بالمجموعة الرابعة.

وسجل هدفي بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي وكينغسلي كومان في الدقيقتين 14 و42، فيما سجل هدف دينامو كييف دينيس غارماش في الدقيقة 70.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 15 نقطة في صدارة الترتيب، علما بأنه كان ضمن تأهله لدور الـ16، في المقابل توقف رصيد دينامو كييف عند نقطة واحدة في المركز الرابع.

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