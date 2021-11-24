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سبارتاك موسكو يتصدر بنقاط نابولي

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فرحة اللاعبين مع المدرب

سبارتاك موسكو يتصدر بنقاط نابولي

موسكو - د ب أ

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تغلب سبارتاك موسكو الروسي على ضيفه نابولي الإيطالي 2 - 1 يوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة بالدوري الأوروبي لكرة القدم.

وسجل ألكيساندر سوبوليف هدفي سبارتاك موسكو في الدقيتين الثالثة من ضربة جزاء، و28. على الجانب الآخر سجل إليف إلماس هدف نابولي الوحيد في الدقيقة 64.

ورفع سبارتاك موسكو رصيده إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة متفوقا في فارق المواجهات المباشرة على نابولي صاحب المركز الثاني، فيما يحتل ليغا وارسو البولندي المركز الثالث برصيد ست نقاط، ويتذيل ليستر سيتي ترتيب المجموعة برصيد خمس نقاط.

يذكر أن ليستر سيتي سيستضيف ليغا وارسو في الجولة الخامسة من المجموعة يوم الخميس.

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