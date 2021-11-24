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كاريك: الفوز على فياريال سيرفع معنويات لاعبي يونايتد

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كاريك
كاريك بعد نهاية المباراة التي ضمن من خلالها يونايتد الصعود للدور التالي

كاريك: الفوز على فياريال سيرفع معنويات لاعبي يونايتد

مدريد - رويترز

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أكد مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد المؤقت أن الفوز 2-صفر على فياريال في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء سيمنح دفعة للاعبين بعد سلسلة من العروض السيئة تسببت في إقالة المدرب أولي غونار سولشاير.

وتأهل يونايتد إلى دور الستة عشر بعدما حقق فوزه الأول في أربع مباريات في كل المسابقات، وقال كاريك، الذي يتولى المسؤولية بشكل مؤقت بعد إقالة سولشار يوم الأحد، إن الفوز جاء فقط بسبب اللاعبين.

وقال كاريك: لم يحدث الفوز بسببي على الإطلاق، لدي مسؤولية بالوجود هنا وإدارة الفريق، وأنا أفعل ذلك بكل فخر، كانت الأيام الأخيرة مفعمة بالمشاعر. أول شخص تواصلت معه عندما حدث ما حدث وطلب مني إد وودوارد نائب الرئيس التنفيذي ليونايتد تولي المسؤولية، هو أولي لمعرفة رأيه في الأمر، لأني شعرت أن هذا هو التصرف السليم.

وتابع: ستمنح النتيجة دفعة هائلة بعد النتائج الأخيرة ولا يمكن إخفاء ذلك. امتلاك مشاعر الفوز بمباراة سيساعد اللاعبين. أنا سعيد.

ويحتل يونايتد المركز الثامن في الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة من 12 مباراة وسيلعب في ضيافة تشيلسي المتصدر يوم الأحد المقبل.

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