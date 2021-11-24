كانتي وتشيلويل يقلقان مدربهما توخيل

يشعر توماس توخيل مدرب تشيلسي بالقلق بعد إصابة لاعب الوسط نغولو كانتي والظهير الأيسر بن تشيلويل خلال الفوز 4-صفر على يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء.

وضمن تشيلسي التأهل لدور الستة عشر، لكن كانتي خرج مصابا في الشوط الأول، بينما تعرض تشيلويل لإصابة في الركبة في الشوط الثاني وخرج من الملعب وسط ألم كبير.

مادة اعلانية

وقال توخيل: هذا يقلقني لأن تشيلويل كان في حالة رائعة مثل ريس جيمس في الجانب الآخر من الملعب. هما في أفضل حالة يمكنهما الوصول إليها، ويتحليان بالقوة والثقة ولديهما إمكانات كبيرة. شعر تشيلويل بألم كبير في الركبة، وكان يتألم كثيرا، لكن سيخضع لفحوص يوم الأربعاء.

وأضاف المدرب الألماني: الأمر ذاته مع نغولو كانتي. تعرض لالتواء في الكاحل لكن أتمنى ألا تكون الأمور سيئة.

ويتصدر تشيلسي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 نقطة من 12 مباراة ويستضيف مانشستر يونايتد ثامن الترتيب يوم الأحد.