كورتوا: هازارد ما زال يبحث عن النجاح مع ريال مدريد

أكد تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد يوم الأربعاء، أن المهاجم إيدن هازارد لا يزال يريد النجاح في النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم رغم كثرة إصاباته وتراجع مستواه منذ انضمامه للفريق في 2019.

وانضم الدولي البلجيكي هازارد (30 عاما) لريال مدريد قادما من تشيلسي مقابل 120 مليون يورو وسجل أربعة أهداف فقط في 21 مباراة في كافة المسابقات الموسم الماضي ولكنه لم يهز الشباك في الموسم الحالي بعد خوض 11 مباراة حتى الآن.

مادة اعلانية

ولم يبدأ هازارد أي مباراة منذ الخسارة المفاجئة أمام شريف تيراسبول في دوري أبطال أوروبا في سبتمبر الماضي ولم يدخل التشكيلة التي ستخوض مباراة العودة في مولدوفا في وقت لاحق.

وقال مواطنه كورتوا: أعرف إيدن منذ فترة طويلة وأعرف أن حلمه كان اللعب لريال مدريد. ومن المخز حقا عدم نجاحه مع الفريق حتى الآن.

وواصل: أستطيع أن أرى أن لديه الرغبة والسعادة وسعيه لمساعدة الفريق. أنه يتطلع للتحسن. ليس من السهل استعادة أفضل أداء لك في ظل الغياب عن المباريات طوال اخر عامين ونصف العام.

وختم: لقد أظهر طوال مسيرته أنه أحد أفضل اللاعبين في العالم. لم يكن قادرا على إظهار ذلك مؤخرا، لكنه لم يفقد موهبته ومتأكد من أنه سيعود، لذلك لا يمكن ذبحه والاعتقاد بأنه لاعب عادي لأنه ليس كذلك.

ويتصدر ريال مدريد المجموعة الرابعة في دوري أبطال أوروبا بتسع نقاط من أربع مباريات، متقدما بفارق نقطتين عن إنتر ميلان وثلاث عن شريف صاحب المركز الثالث.