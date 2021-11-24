.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"فيفا" يكشف عن موعد قرعة مونديال الأندية

  • الخط
كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية

"فيفا" يكشف عن موعد قرعة مونديال الأندية

برلين - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إجراء قرعة بطولة كأس العالم للأندية، المقررة في الإمارات، يوم الإثنين المقبل.

وذكر (فيفا) في بيان إعلامي يوم الأربعاء أن البطولة من المقرر إقامتها أوائل عام 2022، حيث سيتم تأكيد مواعيد مباريات البطولة قبل إجراء القرعة.

وأضاف (فيفا) أن الأندية التي تأكد مشاركتها في النسخة المقبلة للمسابقة هي الهلال السعودي، بطل آسيا، والأهلي المصري، بطل أفريقيا، وتشيلسي الإنجليزي، بطل أوروبا، ومونتيري المكسيكي، بطل دوري أبطال كونكاكاف، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، الذي تم ترشيحه من جانب اللجنة التنفيذية باتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم عقب إلغاء دوري الأبطال هناك، بالإضافة للجزيرة، حامل لقب الدوري الإماراتي في الموسم الماضي، ممثلا عن البلد المضيف.

ومازال مقعد وحيد متبقيا في البطولة، سيكون مخصصا لبطل قارة أمريكا الجنوبية، حيث يحجزه الفائز بالمباراة النهائية لبطولة كأس ليبرتادوريس بين بالميراس وفلامينجو البرازيليين،و التي تجرى يوم السبت القادم.

وأوضح (فيفا): سيتم تقديم الحفل من قبل مقدمة البرامج والصحفية سامانثا جونسون وسينضم إليها خايمي يارزا، مدير مسابقات (فيفا)، الذي سيجري القرعة ويساعده فيها جون تيري، قائد تشيلسي السابق، الحائز على العديد من الألقاب، الذي خاض 78 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا.

يذكر أن هذه هي النسخة الثانية التي يشارك فيها 3 أندية عربية في البطولة بعد نسخة عام 2019.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"فيديو كليب إباحي وألفاظ بذيئة".. بلاغ ضد محمد رمضان
تناول الدهون والحمّص.. نصائح خبير تغذية لإنقاص الوزن تناول الدهون والحمّص.. نصائح خبير تغذية لإنقاص الوزن
الأكثر قراءة
ملابس محمد رمضان تورطه.. إيقاف تصاريح الغناء وفتح تحقيق ملابس محمد رمضان تورطه.. إيقاف تصاريح الغناء وفتح تحقيق
أي عقاب سيلحق بسعودي قاتل زوجته بالأسيد في إندونيسيا؟ أي عقاب سيلحق بسعودي قاتل زوجته بالأسيد في إندونيسيا؟
احذروا هذه احذروا هذه "الأطعمة الشتوية".. تسبب زيادة سريعة في الوزن
التحالف: ضربات جوية لمعسكرات وأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء التحالف: ضربات جوية لمعسكرات وأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء
"فيديو كليب إباحي وألفاظ بذيئة".. بلاغ ضد محمد رمضان
مصر.. القبض على طالب يصور النساء بالشوارع بطريقة مسيئة مصر.. القبض على طالب يصور النساء بالشوارع بطريقة مسيئة
قبل أن تذهب
تجربة صينية غير مسبوقة.. إطلاق مقذوف من داخل صاروخ
تجربة صينية غير مسبوقة.. إطلاق مقذوف من داخل صاروخ
اكتشف المزيد