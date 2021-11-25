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الألماني رانغنيك يقترب من قيادة يونايتد مؤقتاً

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عندما كان مدربا للايبزيغ

الألماني رانغنيك يقترب من قيادة يونايتد مؤقتاً

مانشستر - رويترز

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ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن مانشستر يونايتد يقترب من تعيين الألماني رالف رانغنيك مدربا مؤقتا لستة أشهر بعد رحيل أولي غونار سولشاير.

وقالت التقارير إن يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم سيعين المدرب الألماني البالغ عمره 63 عاما مستشارا لمدة عامين فور التعاقد مع مدرب دائم. ويعمل رانغنيك حاليا رئيسا لإدارة التطوير في نادي لوكوموتيف موسكو الروسي.

لكن لن يكون بوسع رانغنيك قيادة يونايتد في الدوري الممتاز أمام تشيلسي يوم الأحد بسبب عدم الانتهاء من تصاريح العمل حيث سيواصل مايكل كاريك عمله المؤقت.

وسبق لرانغنيك تدريب هانوفر وشالكه وهوفنهايم ورازن بال شبورت لايبزيغ في الدوري الألماني.

وأقيل سولشاير من تدريب يونايتد قبل أيام بعد هزيمة مذلة 4-1 أمام واتفورد ليتراجع الفريق للمركز الثامن برصيد 17 نقطة من 12 مباراة.

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