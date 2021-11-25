ريال مدريد يثأر من شيريف ويحسم تأهله

لحق ريال مدريد الإسباني وإنتر الإيطالي بركب المتأهلين لدور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه السهل 3 - صفر على مضيفه شيريف تيراسبول المولدوفي، يوم الأربعاء، في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) لمباريات المجموعة الرابعة بمرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

وحجز الريال، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة بـ13 لقبا، مقعدا في الأدوار الإقصائية للمسابقة، بعدما تربع على الصدارة برصيد 12 نقطة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه إنتر، الذي تغلب 2 - صفر على ضيفه شاختار دونيتسك في وقت سابق بنفس الجولة، ليصعد أيضا للدور المقبل في المسابقة التي توج بها 3 مرات.

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وبقي شيريف في المركز الثالث بترتيب المجموعة، بعدما تجمد رصيده عند 6 نقاط، لينتقل للعب في بطولة الدوري الأوروبي، حيث يلاقي أحد الفرق التي نالت الوصافة في مرحلة المجموعات بتلك المسابقة من أجل التأهل لدور الـ16، فيما ظل شاختار قابعا في مؤخرة الترتيب برصيد نقطة وحيدة، ليودع المسابقات الأوروبية هذا الموسم رسميا.

بتلك النتيجة، ثأر الريال، الذي حقق انتصاره الخامس على التوالي في مختلف المسابقات، من خسارته 1 - 2 أمام شيريف بجولة الذهاب على ملعب (سانتياغو برنابيو)، معقل الفريق الإسباني.

وافتتح النمساوي ديفيد ألابا التسجيل للريال في الدقيقة 30، ثم أضاف الألماني توني كروس الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وأضاف الفرنسي كريم بنزيمه الهدف الثالث للريال في الدقيقة 55، ليواصل هوايته في هز الشباك للمباراة الرابعة على التوالي في المسابقة، ويرفع رصيده التهديفي في البطولة هذا الموسم إلى 5 أهداف.

وأصبحت مباراة الريال وإنتر في العاصمة الإسبانية مدريد بالجولة الأخيرة للمجموعة، حاسمة في تحديد متصدر ووصيف المجموعة، بعدما ضمن الفريقان تأهلهما للدور المقبل.

ويلتقي متصدر كل مجموعة من المجموعات الثمانية في دور الـ16 مع أحد الفرق الحاصلة على الوصافة في المجموعات السبع الأخرى، في مباراتين ذهاب وعودة، حيث تجرى جولة الذهاب بملاعب الفرق صاحبة الوصافة، فيما يقام الإياب بملاعب الأندية المتصدرة.