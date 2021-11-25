كلوب يمتدح هدف تياغو

امتدح يورغن كلوب مدرب ليفربول الهدف الصاروخي لتياغو ألكانتارا الذي منح حيوية لفريقه خلال الفوز 2-صفر على بورتو في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء.

وبعد ضمان التأهل لدور 16 بالفعل في وقت سابق بدا ليفربول أقل قوة من المعتاد وتعثر في الشوط الأول قبل أن يتقدم بتسديدة تياغو المنخفضة المذهلة في الدقيقة 52.

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وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني بلمسة حاسمة قبل 20 دقيقة على النهاية في ملعب أنفيلد.

وقال كلوب: كانت توجد فرص أخطر من هذه لكننا سجلنا من هذا الموقف هدفا مذهلا، من يشاهد تياغو في التدريبات يدرك قدرته على فعل ذلك لكن رغم براعته لا يمكنه تسديد مثل هذه الكرة الصاروخية بانتظام. كان التوقيت مثاليا بكل صدق.

وتابع: احتجنا إلى بعض الحظ. ضغط بورتو وأتيحت له بعض الفرص الخطيرة لكنه لم يسجل بينما أحرزنا هدفين وسيطرنا في الشوط الثاني بشكل أفضل لذا أنا سعيد حقا بالأداء.

ويستضيف ليفربول، ثالث الترتيب بالدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة من 12 مباراة، ساوثامبتون صاحب المركز 13 يوم السبت.