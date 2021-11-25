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مانشستر سيتي يقلب الطاولة على سان جيرمان

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من لقاء مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان

مانشستر سيتي يقلب الطاولة على سان جيرمان

مانشستر - د ب أ

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قلب مانشستر سيتي الإنجليزي تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين 2 - 1 على باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الأربعاء في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتأهل الفريقان سويا إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) بالبطولة مع الفوز الساحق 5 - صفر لفريق لايبزج الألماني على مضيفه كلوب بروج البلجيكي في المباراة الأخرى بالمجموعة.

وثأر مانشستر سيتي بهذا الفوز لهزيمته ذهابا أمام باريس سان جيرمان صفر - 2 في فرنسا.

وعزز مانشستر سيتي صدارته للمجموعة رافعا رصيده إلى 12 نقطة بفارق أربع نقاط أمام سان جيرمان ، وضمن مانشستر صدارة المجموعة بغض النظر عن نتائج الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة ، والتي يلتقي فيها سان جيرمان مع كلوب بروج ويحل مانشستر ضيفا على لايبزج.

وأنعش لايبزيغ آماله في الانتقال إلى اللعب في مسابقة الدوري الأوروبي بعدما تقدم إلى المركز الرابع رافعا رصيده إلى أربع نقاط بفارق الأهداف فقط أمام كلوب بروج.

على استاد "الاتحاد" في مدينة مانشستر ، قدم مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان عرضا مثيرا خلال الشوط الأول مع تفوق نسبي لمانشستر الذي بلغت نسبة استحواذ لاعبيه على الكرة 55 % كما كان الفريق الأكثر هجوما والأخطر فرصا.

ورغم ذلك ، فشل الفريقان في هز الشباك على مدار الشوط الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني ، واصل الفريقان الأداء القوي ونجح كل منهما في هز الشباك.

وكان باريس سان جيرمان هو البادئ بالتسجيل عن طريق كيليان مبابي في الدقيقة 50 ، ورد أصحاب الأرض بهدفين سجلهما رحيم ستيرلنج والبديل جابرييل جيسوس في الدقيقتين 63 و76 .

وفي المباراة الثانية بالمجموعة ، حسم لايبزج المباراة تماما في شوطها الأول برباعية نظيفة في شباك مضيفه كلوب بروج.

وسجل الأهداف الأربعة كل من كريستوفر نكونو وأندريه سيلفا في الدقيقتين 12 و26 وإيميل فورسبرج في الدقيقتين 17 من ضربة جزاء و45 .

وفي الشوط الثاني ، سجل نكونكو الهدف الثاني له والخامس للايبزج في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

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