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ميلان يعبر أتلتيكو بصعوبة وينعش حظوظه

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من مباراة ميلان وأتليتكو

ميلان يعبر أتلتيكو بصعوبة وينعش حظوظه

مدريد - د ب أ

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أحيا ميلان الإيطالي أماله في الصعود لدور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني 1 - صفر، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الثانية بالمسابقة.

ورفع ميلان رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث في ترتيب المجموعة، فيما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع والأخير بنفس الرصيد من النقاط.

وسجل جونيور ميسياس هدف المباراة الوحيد لميلان في الدقيقة 87.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، حافظ ليفربول، الذي حسم تأهله لدور الستة عشر، على تألقه في دور المجموعات محققا الفوز الخامس في خمس مباريات خاضها حتى الآن، وهذه المرة على حساب بورتو البرتغالي 2 - صفر.

ورفع ليفربول رصيده إلى 15 نقطة في المركز الأول في ترتيب المجموعة، فيما تجمد رصيد بورتو عند خمس نقاط في المركز الثاني.

وفي الجولة المقبلة والأخيرة من المجموعة الثانية ، يحل ليفربول ضيفا على ميلان، فيما يستضيف بورتو فريق أتلتيكو مدريد.

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