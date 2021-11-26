أوليفر كان: لا أحد يستحق الكرة الذهبية أكثر من ليفاندوفسكي

قال أوليفر كان الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، إنه يتوقع فوز المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم خلال هذا العام.

وقال نجم حراسة المرمى السابق أوليفر كان "52 عاما" خلال الاجتماع العام السنوي لبايرن ميونخ مساء الخميس، بشأن ليفاندوفسكي "33 عاما" :سأشعر بخيبة أمل شديدة إن لم يفز بالجائزة. لا أحد يستحقها أكثر منه.

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وأثنى أوليفر كان بشكل كبير على ليفاندوفسكي خلال كلمته في الاجتماع.

وكان ليفاندوفسكي قد نجح في الموسم الماضي في تحطيم رقم الأسطورة جيرد مولر من حيث عدد الأهداف للاعب في البوندسليجا خلال موسم واحد، حيث سجل النجم البولندي 41 هدفا في الدوري خلال الموسم.

وقال أوليفر كان :بتسجيل 41 هدفا، حقق في الموسم الماضي رقما قياسيا ربما لن يجرى تحطيمه، إلا لو نجح هو نفسه في تحطيمه. هو أفضل لاعب في العالم.

وتمنح جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم من جانب مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الرياضية.

ويعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم ضمن حفل جوائز الأفضل، والتي ستقام في 17 يناير المقبل.

وتضم قائمة المرشحين للجائزة 11 لاعبا من بينهم أيضا إرلينغ هالاند نجم هجوم بوروسيا دورتموند.