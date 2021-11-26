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الإتحاد الإفريقي يؤيد بالإجماع تنظيم كأس العالم كل عامين

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من الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم

الإتحاد الإفريقي يؤيد بالإجماع تنظيم كأس العالم كل عامين

القاهرة - أ ف ب

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بات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أول اتحاد قاري يعلن تأييده لفكرة تنظيم كأس العالم كل عامين، كما أيدت جمعيته العمومية خلال اجتماعها في القاهرة، الجمعة، تنظيم مسابقة الدوري السوبر الإفريقي.

وصوت الأعضاء الـ 54 للاتحاد الإفريقي بالإجماع على قرار مؤتمر الفيفا بإجراء دراسة جدوى حول تنظيم كأس العالم كل عامين بدلا من مرة كل أربع سنوات المعمول به حاليًا.

ويأتي هذا التصويت برفع الأيدي قبل أقل من شهر من القمة التي ستعقد عبر تقنية الاتصال بالفيديو للاتحاد الدولي للعبة والتي ستناقش (من دون تصويت) تنظيم كأس العالم كل عامين وهي فكرة تصطدم بتحفظات قوية خصوصًا في أوروبا.

رفع جميع الأعضاء البطاقة الخضراء بحضور وفد رفيع المستوى من أعضاء فيفا، يتقدمهم رئيسه السويسري جاني إنفانتينو الذي تحدث خلال الجمعية العمومية منتقدًا الجهات التي تعترض على إقامة العرس الكروي كل سنتين وقال في هذا الصدد: هؤلاء الذين يرفضون الفكرة هم الذين يسيطرون على كرة القدم العالمية. عندما تلوح إصلاحات في الأفق، فإن المسؤولين في أعلى المراكز يخافون من التغيير لأنه قد يقلل من سلطتهم.

واعتبر أن اقتراح الفيفا يسمح لعدد أكبر من المنتخبات لبلوغ المستوى العالي على الصعيد العالمي وأوضح: لا نستطيع إغلاق الباب، يجب أن نعطي الأمل. يتعين علينا أن نمنح الفرصة للكرة الإفريقية من أجل أن تتألق على الساحة العالمية.

ومن أبرز حجج إقامتها مرة كل سنتين، أنها قد تجلب إيرادات إضافية توزّع على اتحادات في إفريقيا، آسيا وأميركا الجنوبية التي تعوّل بشكل كبير على تمويل فيفا مقارنة مع الاتحادات الأوروبية الغنية.

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